Coronavirus, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia un milione e 200 mila euro agli ospedali

PERUGIA – La Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia ha messo a disposizione un milione e 200 mila euro per apparecchiature destinate alle strutture ospedaliere e sistemi di protezione individuale per medici, infermieri e tutti i professionisti impegnati nell’emergenza sanitaria coronavirus. Di fronte dell’aumento dei casi di contagio, l’Organismo presieduto da Giampiero Bianconi aveva annunciato la decisione di stanziare risorse straordinarie. Il Consiglio di amministrazione della Fondazione si è quindi riunito in teleconferenza deliberando lo stanziamento. La somma sarà utilizzata per dotare alcuni ospedali dell’Usl 1 e l’Azienda ospedaliera di Perugia di 20 nuovi posti di terapia intensiva e per l’acquisto di 32 ventilatori polmonari fissi e da trasporto. Si procederà inoltre con l’acquisto e la donazione di altro materiale sanitario necessario per la protezione individuale: 2000 respiratori circolari, 3000 occhiali a mascherina e 2000 tute.