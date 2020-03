Coronavirus, dal Governo 4,3 miliardi ai Comuni più altri 400 milioni per aiutare i bisognosi a fare la spesa: “Nessuno sarà lasciato solo”

ROMA – Una somma subito disponibile di 4.3 miliardi che sarà consegnata ai comuni per aiutare le persone che non hanno soldi per fare la spesa. Questo l’annuncio del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, dato sabato sera, in una conferenza stampa congiunta col ministro dell’Economia alla quale ha preso parte, in videoconferenza anche il sindaco di Bari e presidente dell’Anci Antonio Decaro.

Impatto “Con il ministro Gualtieri – dichiara Conte – abbiamo lavorato intensamente per varare subito un provvedimento di grande impatto: coinvolgiamo i sindaci, i comuni. Ci affidiamo a loro. Abbiamo appena firmato un Dpcm che dispone la somma di 4,3 miliardi, al quale aggiungiamo 400 milioni con ordinanza della Protezione civile. Un anticipo che destiniamo -ha sottolineato – ai Comuni col vincono che serva per aiutare le persone che non hanno i soldi per fare la spesa. Nasceranno dei buoni spesa. Noi confidiamo quindi che dall’inizio della settimana prossima i sindaci siano nella condizione di erogare concretamente questi buoni spesi o anche di consegnare generi alimentari alle persone bisognose”.

Il ministro dell’economia Roberto Gualtieri ha detto che da domani la nuova misura per i comuni sarà operativa. “Nessuno sarà lasciato solo”, ha aggiunto il premier. “Siamo al lavoro per azzerare la burocrazia, stiamo facendo l’impossibile. La ministra Catalfo e l’Inps stanno lavorando senza sosta. Vogliamo mettere tutti i beneficiari della Cassa integrazione di accedervi subito, entro il 15 aprile, e se possibile anche prima”.

Reddito di emergenza Gualtieri, parlando dell’indennità prevista per il mese di marzo ha anche spiegato: “”Stiamo lavorando per rendere fruibile il prima possibile” gli indennizzi e “dal 1 aprile conun click si potrà fare domanda e saranno erogati i 600 euro, che vogliamo rafforzare e allargare. Non è tanto il momento di riformare strumenti ordinari ma di far fronte a una situazione straordinaria. Il bonus sarà reso “più rapido, più efficace e più universale per chi non usufruisce di una fonte di reddito”.