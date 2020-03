Coronavirus, dal Chianelli donazione per l’acquisto di due ventilatori polmonari

PERUGIA – Una donazione destinata all’Ospedale di Perugia per l’acquisto di due ventilatori polmonari che verranno utilizzati nei reparti di Terapia intensiva. Il Comitato per la Vita “Daniele Chianelli” ha infatti predisposto il versamento della somma di ventimila euro all’azienda ospedaliera.

Contributo “L’idea – spiega Chianelli – è nata insieme all’amico Marcello Nardeschi, uno dei primi sostenitori del Comitato, che mi ha contattato dicendomi di voler dare un contributo di 500 euro per questa emergenza. Ho accolto subito la sua generosa proposta e mi sono messo in moto per integrare questo contributo e destinarlo il prima possibile all’Ospedale. Per questo ho contattato immediatamente il commissario straordinario Antonio Onnis per conoscere quali fossero le necessità e accordarci sulle modalità della donazione. Viviamo – ha aggiunto il presidente del Comitato – una gravissima emergenza, è importante che ciascuno di noi faccia la sua parte. Ci auguriamo che la campagna di raccolta fondi che abbiamo attivato con la vendita on line delle uova ecosolidali, possa dare il suo prezioso contributo all’iniziativa”.