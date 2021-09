Coronavirus, da venerdì in Umbria antigenici gratuiti per i bimbi fino a 11 anni

PERUGIA – Da venerdì 10 settembre, in Umbria, i bambini fino agli 11 anni potranno fare gratuitamente i testi diagnostici antigenici nelle farmacie aderenti pubbliche e private. A comunicarlo è la Regione in una nota a pochi giorni dall’avvio dell’anno scolastico, fissato per lunedì 13. La giunta quindi punta a promuovere fin da subito una campagna di screening preventivo per garantire la massima sicurezza possibile nell’ambiente scolastico. Al momento, secondo i dati del sito regionale, le prenotazioni per i vaccini nella fascia 0-15 anni sono poco più di 11 mila, mentre in quella 16-19 ad aver completato l’intero ciclo vaccinale è il 45%.