Coronavirus, da Fondazione Carit arriva un milione di euro all’ospedale di Terni

TERNI – Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni, riunitosi lunedì mattina in via d’urgenza, ha deliberato all’unanimità lo stanziamento di un fondo di un milione di euro a favore dell’Azienda ospedaliera Santa Maria di Terni per fronteggiare l’eventuale difficoltà sanitaria conseguente alla diffusione del Covid- 19. A darne notizia è la stessa Fondazione in una nota.

Risorse “Le risorse messe a disposizione – spiega il presidente Luigi Carlini- serviranno per dotare in tempi rapidissimi il nostro ospedale di strumentazioni e strutture idonee a contrastare e a fronteggiare la particolare emergenza sanitaria secondo le modalità che saranno stabilite a livello nazionale e regionale, nonché in base alle richieste della stessa azienda ospedaliera. L’intervento della Fondazione Carit si pone come un atto dovuto e necessario in favore della collettività locale in un momento di difficoltà nazionale onde fornire alla popolazione risposte rapide ed efficaci volte a contenere l’emergenza epidemiologica”.