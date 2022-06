Coronavirus, continua la risalita dei casi: altri 17 nuovi positivi in Umbria

PERUGIA– Continua l’aumento dei positivi al Covid e dei ricoveri in Umbria.

Secondo i dati della Regione aggiornati a giovedì 30 giugno, i nuovi casi giornalieri accertati sono 1.560 e gli attualmente positivi 13.881 (992 in più nelle ultime 24 ore)

I ricoverati sono 175 (17 in più rispetto a mercoledì) e salgono da uno a cinque i posti occupati nelle terapie intensive.

I guariti sono 568 e non si registrano morti con Covid nell’ultimo giorno.

Sono stati analizzati 4.438 tamponi (tra test antigenici e molecolari), con un tasso di positività del 34 per cento (30,2 mercoledì