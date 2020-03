Coronavirus in Umbria, Confindustria Umbria al via con una raccolta fondi tra le imprese associate

PERUGIA – Confindustria Umbria ha avviato una raccolta fondi tra le imprese associate per sostenere il sistema sanitario regionale e per offrire un contributo alla comunità dell’Umbria che in queste ore sta affrontando l’emergenza sanitaria. “La situazione determinata da Covid-19– spiega il presidente di Confindustria Umbria Antonio Alunni – richiede un contributo straordinario da parte di tutti, cittadini, imprese e lavoratori. In questo difficile momento, molti nostri associati, oltre a quello che già stanno facendo singolarmente, hanno espresso il desiderio di agire in termini di sistema così da poter intervenire in modo ancora più efficace. I fondiraccolti saranno utilizzati per attività concordate con la Protezione Civile che ci indicherà le modalità e gli interventi più urgenti su cui indirizzare le risorse”. Per l’occasione è stato aperto un conto corrente su cui poter effettuare i versamenti attraverso un’erogazione liberale con la causale “Confindustria Umbria – donazione per emergenza Coronavirus” – Iban: IT 71 P 03069 03100 000000080135 (Intesa Sanpaolo spa).