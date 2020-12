L’assessore Coletto positivo al Covid: giunta regionale in quarantena

PERUGIA – E’ risultato positivo al Covid-19 l’assessore regionale alla sanità Luca Coletto e per questo è scatta la quarantena per l’intera giunta, presidente Donatella Tesei compresa. Stando ad alcune indiscrezioni riportate sui quotidiani on line l’esito positivo del tampone a Coletto si è appreso questa mattina alla vigila del consiglio regionale inizialmente convocato per domani, ma che sarà ricalendarizzato per il 28 e sarà riunito con ogni probabilità a distanza. A settembre a risultare positivo al Covid-19 era stato anche l’assessore alle infrastrutture e ai trasporti Enrico Melasecche. Come di prassi anche stavolta scatterà la sanificazione di palazzo Donini e di tutti gli altri uffici della Regione in cui Coletto ha lavorato negli ultimi giorni