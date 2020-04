Coronavirus, Cna: “Ripartire entro aprile garantendo e poi misure anticicliche”

Misure anticicliche A questo, secondo Giannangeli “vanno affiancate misure anticicliche per sostenere la ripartenza. La partita è fondamentale e va giocata fino in fondo perché il rischio è di veder sparire interi comparti del nostro sistema produttivo. Sulla liquidità, le indiscrezioni sul decreto che dovrebbe uscire sulla gazzetta ufficiale oggi (domani 7 aprile) ci fanno ben sperare sulla volontà del Governo di adottare misure per consentire a tutte le imprese l’accesso a linee di credito. Dopodiché si dovrà pensare a delle forti misure anticicliche per sostenere e rilanciare i vari settori. Uno dei comparti su cui fare leva, secondo noi, è quello delle costruzioni. Per prima cosa bisogna pensare a una sospensione del codice degli appalti e alla nomina di commissari straordinari per bypassare la burocrazia amministrativa nella quale in questi anni sono rimaste impantanate le imprese e tutta la ricostruzione post sisma. E poi andrebbero ampliati i crediti di imposta relativi agli eco e sisma bonus, trasformandoli magari in titoli cedibili al sistema bancario per incentivare tutte le opere di manutenzione da parte dei privati”.

Turismo Per il settore del turismo, che insieme al trasporto persone è stato il primo a subire il primo, brusco stop, “si potrebbe pensare, per tutte le famiglie italiane che nell’anno in corso sceglieranno di trascorrere le loro vacanze in Italia, di istituire un credito di imposta del 50% per importi fino a 3 mila euro. Un’altra misura potrebbe essere il rilascio di un voucher per gli studenti che scelgano di effettuare uno stage o gita nel nostro Paese nel periodo estivo”.

Manufatturiero E poi c’è il settore manifatturiero, per il quale “stiamo chiedendo che si vada verso un ingente potenziamento delle misure previste dal pacchetto Impresa 4.0 per sostenere i nuovi investimenti già dal 2020. In Umbria stiamo chiedendo lo scorrimento delle graduatorie sui bandi regionali per finanziare tutte quelle imprese che avevano già manifestato di voler realizzare innovazioni a livello aziendale. Infine, non appena saranno ripartite le attività e durante tutta la seconda metà dell’anno, va pensata una grande campagna di rilancio del made in Italy rivolta verso quei Paesi che non sono interessati dalla pandemia. In attesa del nuovo decreto, nel frattempo abbiamo ricevuto rassicurazioni rispetto alla nostra richiesta di innalzare a 8oo euro mensili l’indennità prevista dal decreto Cura Italia per le imprese. Bene anche la sospensione delle imposte per i mesi di aprile e maggio, cui va affiancata la riduzione delle tasse anche attraverso il Fondo sulla svalutazione dei crediti di cui dispongono in maniera ingente tutti i Comuni”.