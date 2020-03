Coronavirus, c’è chi non si ferma e in moto consegna farmaci contro la sclerosi multipla in sei comuni

TERNI – C’è chi non si ferma per generosità. E così continua anche in questo periodo il contributo al territorio del Motoclub Vigili del fuoco di Terni, al fianco delle persone che, già sfortunate poiché affette da una malattia severa, la sclerosi multipla, si trovano a combattere contro un altro nemico subdolo e pericoloso. Gli ‘Angeli in moto’ sabato mattina si sono recati negli ospedali di Terni ed Orvieto e dopo aver prelevato i farmaci per conto Aism (Associazione Italiana Slerosi Multipla) hanno effettuato sei consegne, a Terni, Narni, Orvieto, Baschi e Campello sul Clitunno.

Numeri Il servizio è svolto da una decina di soci del motoclub, pompieri e non, che a turno faranno le consegne, ovviamente con le dovute cautele per l’emergenza legata al Covid19. “Ci preme sottolineare – spiegano dal Motoclub – il completo appoggio del comando provinciale dei vigili del fuoco di Terni all’iniziativa che, viene svolta dai vigili fuori dal servizio in turno libero in modo completamente volontario. Ogni qualvolta ce ne sarà bisogno, anche più volte a settimana, noi ci saremo, perché aiutare il prossimo è nel nostro dna, e mai come in questo momento c’è bisogno di solidarietà e rispetto per le persone in difficoltà”. Per info 07445464413 – Mob. 3315788443 o motoclubvvf.tr@gmail.com.