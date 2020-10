Coronavirus, cala l’incremento dei casi in Umbria: quelli nuovi sono 483

PERUGIA- Sfondano il tetto di quota 10 mila i casi totali di Covid registrati in Umbria dall’inizio della pandemia, che oggi hanno raggiunto i 10.179 dopo i 483 nuovi casi registrati nell’ultimo giorno (ieri erano stati 729) con 4.177 tamponi analizzati 298.628. Lo si evince dai dati aggiornati della Regione.

Cinque i morti segnalati nell’ultimo giorno, 126, e 90 guariti, 3.494. Gli attualmente positivi crescono da 6.171 a 6.559.

Sul fronte degli ospedali segnalati 18 ricoverati in più, 320, con le terapie intensive che passano da 42 a 43 letti occupati.

Alla mattinata di sabato le persone affette dal virus ricoverate negli ospedali umbri sono 320 (+18) di cui 43 (+1) in terapia intensiva. Così i singoli ospedali: Perugia 99 ricoveri (invariato) di cui 19 (invariato) in intensiva; Terni 83 ricoveri (+4) di cui 15 (-1) in intensiva; Pantalla 40 ricoveri (+1), nessuna intensiva; Città di Castello 35 ricoveri (-1) di cui 6 (-1) in terapia intensiva; Foligno 32 ricoveri (invariato) di cui 3 (+3) terapie intensive; Spoleto 32 (+15) di cui 3 (+3) in intensiva. In isolamento fiduciario ci sono 8.262 persone (+243), mentre sono sin cui usciti dalla misura in 56.097 (+572).