Coronavirus, bimba positiva a Bastia: scuola primaria in quarantena. Sono 23 i nuovi casi umbri

BASTIA UMBRA – Scuola primaria di via XXV Aprile a Bastia in quarantena. Lo informa il sindaco Paola Lungarotti in una nota nella quale specifica che ” i casi positivi al Covid-19 a Bastia Umbra sono 14 di cui 7 asintomatici. Un caso positivo è risultato in una classe della scuola primaria di XXV Aprile. Di conseguenza gli alunni, compreso il personale scolastico che ha avuto stretto contatto con i medesimi sono stati posti in quarantena domiciliare. Le indicazioni fornite dallʼIstituto Superiore di Sanità e dai Ministeri di Istruzione e Salute, per cercare di limitare il contagio tra gli studenti – puntualizza Lungarotti -, sono chiare: se un alunno, professore o personale è positivo al Covid 19 scatterà la quarantena per chi ha avuto contatti con lui nelle ultime 48 ore. L’aula verrà sanificata e le lezioni effettuate da remoto, ovvero la scuola provvederà ad attivare le modalità di didattica a distanza”.

Nuovi casi. Sono 23 i nuovi positivi registrati in Umbria – il totale dall’inizio dell’emergenza epidemiologica sale a 2.216. L’aggiornamento è alla mattina di domenica 20 settembre: aumentano anche le guarigioni (+10, complessivamente da marzo sono 1.643), mentre i tamponi eseguiti in più risultano sono 1.300 (187.607 in tutto). Invariato il numero dei decessi (83). I nuovi casi riguardano i territori comunali di Perugia (6), Foligno (4), Terni (3), Amelia, Attigliano, persone provenienti da fuori regione (2), Bastia Umbra, Città di Castello, Spoleto e Umbertide (1). I soggetti positivi ricoverati attualmente sono 33 (+2 rispetto a sabato): 20 sono all’ospedale di Terni (+1, due sono sempre in terapia intensiva) ed i restanti 13 a Perugia (+1, anche in questo caso due in rianimazione, numero invariato). I soggetti in isolamento sono 1.955 (-2), ne sono usciti in 40.243 (+287). Le guarigioni sono nei territori di Umbertide, Piegaro, Orvieto (2), Bastia Umbra, Perugia (1) e, a chiudere, due persone provenienti da fuori regione.

Umbertide. Il sindaco di Umbertide Luca Carizia in una nota annuncia che “il dipartimento prevenzione-servizio igiene e sanità pubblica della Usl Umbria 1 ci ha informati di un nuovo caso di positività al Covid-19 nel nostro Comune. Il soggetto di cittadinanza extra-comunitaria e residente nel Comune di Umbertide, si trova in isolamento domiciliare. Attualmente sono sei le persone positive nel nostro territorio comunale: cinque – conclude – sono in isolamento domiciliare e una è ricoverata in ospedale”.