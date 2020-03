Coronavirus, Bettarelli a Tesei: “La Giunta sospenda subito il pagamento del bollo auto”

PERUGIA – “Sospendere il pagamento del bollo auto come fatto da altre Regioni”. Lo chiede il consigliere Michele Bettarelli (Pd) alla giunta regionale evidenziando come “Emilia Romagna, Campania, Piemonte, Toscana, Marche, Lombardia abbiano prorogato il versamento di tre o quattro mesi, decidendo in autonomia di rinviare la scadenza per alleggerire la spesa delle famiglie in un momento così delicato”. Un provvedimento, questo, non ancora adottato dalla giunta guidata da Donatella Tesei, a cui Bettarelli chiede di intervenire, “smettendola di parlare sempre e solo di tributi non di sua competenza come Imu e Tari, ma adottando una misura semplice e importante per gli umbri, che non spetta al governo prorogare”.