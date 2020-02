Coronavirus: Ast ferma trasferte e mensa, disinfezione degli spogliatoi e riunioni limitate

TERNI – Sospensione delle trasferte dall’Italia all’estero e viceversa, pulizie straordinarie di disinfezione in tutti gli spogliatoi, sostituzione del servizio mensa con quello dei cestini pasto: sono alcune delle misure di prevenzione contro la diffusione del coronavirus che si è impegnata ad adottare l’Ast di Terni per tutti i dipendenti dello stabilimento. Le rsu del sito, che ne avevano fatto richiesta, riferiscono che si è svolta una conference call tra la delegazione sindacale e quella aziendale sul tema. I rappresentanti di Ast, oltre a quanto previsto da autorità ministeriali e regionali, hanno comunicato che renderanno noti ulteriori provvedimenti. Tra questi anche la sospensione di tutte le riunioni di lavoro dove è prevista la presenza di più di cinque lavoratori. I rapporti con clienti e fornitori aziendali avranno inoltre luogo tramite telefono o videoconferenze. Saranno anche predisposte norme specifiche preventive di tutela per autotrasportatori e dipendenti.