Coronavirus, a Perugia linea dura di Romizi: chiusi i locali alle 21 nel weekend e mascherina obbligatoria

PERUGIA – Il sindaco Andrea Romizi, sceglie la linea dura per tutelare la salute della comunità di fronte all’irresponsabilità di alcuni. E così a seguito degli episodi di assembramento dei giovani della movida, che si sono verificati nei pressi di alcuni locali del centro storico nei giorni scorsi, il Comune sabato ha emanato l’ordinanza con la quale stabilisce la chiusura dalle ore 21 fino alle ore 6 del giorno successivo delle attività artigianali, delle attività commerciali in sede fissa e su aree pubbliche, delle attività di vendita a mezzo distributori automatici, nonché dei pubblici esercizi, operanti nella zona del centro storico e di Fontivegge, fatta eccezione per le attività di ristorazione tipologia A, e per le attività assimilabili alle predette, a partire dalla data odierna e per tutte le successive giornate di venerdì, sabato e domenica, nonché nei giorni festivi e prefestivi delle prossime settimane, fino al 7 giugno.

Obbligo I pubblici esercizi di ristorazione per i quali non vige il limite orario sopra indicato, sono comunque obbligati a osservare rigorosamente l’obbligo di servizio al tavolo onde assicurare il dovuto distanziamento tra utenti. Vietata la vendita per asporto da parte delle medesime attività sopra individuate, mentre è fatta salva la vendita con consegna a domicilio. Negli stessi orari (dalle 21 – alle 6, è vietata anche la vendita e il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché l’utilizzo di contenitori in vetro ed alluminio, nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, dalla data odierna e per tutte le successive giornate di venerdì, sabato e domenica, nonché nei giorni festivi e prefestivi delle prossime settimane, fino al 7 giugno 2020. Infine, vige l’obbligo dell’utilizzo di sistemi di protezione in tutti i casi di stazionamento dei fruitori delle vie e delle aree del Centro Storico e Fontivegge dalle ore 17.00 alle ore 06.00 del giorno successivo, fermo restando il divieto di assembramento.

Le vie soggette all’ordinanza

Regole Di fronte al mancato rispetto delle norme di contenimento dell’emergenza sanitaria, questa mattina al Coc della Protezione Civile comunale si è tenuta una riunione con il Sindaco Andrea Romizi e il Comitato per la Sicurezza e l’Ordine Pubblico, nella quale è stata decisa la chiusura suddetta. “Abbiamo constatato -ha spiegato l’assessore alla Sicurezza Luca Merli- che le disposizioni di distanziamento sociale non sono state rispettate, e si sono verificati episodi di assembramento preoccupanti, a causa dei quali -nostro malgrado- abbiamo dovuto emanare questa ordinanza di chiusura nei fine settimana e nei giorni festivi e prefestivi, fino al prossimo 7 giugno”. Contemporaneamente saranno intensificano anche i controlli da parte della Polizia locale congiuntamente ad altre forze dell’ordine, che proseguiranno anche nelle altre settimane con l’obiettivo di impedire che si verifichino di nuovo episodi simili.