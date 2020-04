Coronavirus, Ascani: “Sono guarita, presto tornerò al ministero”

CITTA’ DI CASTELLO – “Dopo 31 giorni è arrivato il secondo tampone negativo. Sono ufficialmente guarita”. Questo è quanto ha dichiarato su Facebook Anna Ascani, Pd, viceministro dell’Istruzione. A metà marzo era risultata positiva al tampone per il coronavirus in seguito al quale è rimasta in isolamento nella sua abitazione di Città di Castello. “Grazie all’Asl – ha scritto Ascani nel post -, alla mia dottoressa e al personale sanitario tutto. Grazie per i messaggi e la vicinanza che mi avete sempre dimostrato. Questo virus è stato un nemico davvero insidioso, ma la mia battaglia è finita. Finalmente. Tornerò quanto prima al Ministero, perché c’è tanto lavoro da fare. Intanto buona Pasqua, di cuore, a tutti voi”.