Coronavirus, apre a Terni il drive through per i tamponi “scolastici” all’aviosuperficie

TERNI– Aprirà mercoledì 19 alle 10 all’aviosuperficie “Leonardi” di Terni la nuova postazione tamponi “drive through” riservata alle scuole.

Si tratta della seconda postazione in città, dove saranno eseguiti tamponi antigenici rapidi esclusivamente al personale scolastico e agli studenti. Come avviene per tutte le postazioni drive through dell’Umbria l’accesso è su appuntamento programmato dalla Asl, non è previsto quindi accesso diretto al servizio.

Con l’apertura dell’aviosuperficie, la postazione tamponi drive through di viale Bramante cambia contestualmente orario, prevedendo l’apertura nella fascia oraria 8.30-14. Anche in questo caso l’accesso avviene esclusivamente su appuntamento programmato dai medici di medicina generale e dal servizio di igiene e sanità pubblica della Asl.

Intanto, sempre nella sede centrale di via Bramante, sono aperte le agende e c’e incremento della disponibilità al punto vaccinale pediatrico per la fascia di età 5-11 anni. È possibile prenotare l’appuntamento per ricevere la dose vaccinale tramite portale regionale