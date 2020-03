Coronavirus, appello dei sindacalisti ai pensionati: “State a casa, siete i più a rischio di tutti”

PERUGIA – “Ai pensionati rinnoviamo l’appello accorato a fare la propria parte”. Si muovo le sigle sindacali Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil che, da una parte, richiamano i propri iscritti, cioè i soggetti più esposti, a restare a casa e, dall’altra, scrivono ai prefetti di Perugia e Terni, Claudio Sgaraglia e Emilio Dario Sensi, chiedendo “l’adozione di tutte le misure necessarie a garantire il rispetto del suddetto decreto con un allargamento dei controlli che ci appare indispensabile”.

State a casa La “profonda preoccupazione” dei sindacalisti dei pensionati è legata “all’ancora insufficiente adesione della popolazione alle norme previste dal decreto” per contenere il coronavirus, evidenziando i i gravi risvolti che l’emergenza sanitaria ha sulla popolazione anziana “in termini di malati e vittime”. Per questo nella lettera ai prefetti viene sottolineata “l’assoluta esigenza di proteggere in particolare questa fetta di popolazione, particolarmente consistente nella nostra regione, attraverso l’unico strumento concreto di contenimento del contagio disponibile: il distanziamento sociale”. Quindi “l’appello accorato agli iscritti”, ossia agli stessi pensionati, chiamati “assolutamente attenerci alle indicazioni che sono state fornite in queste ore dalle autorità, anche se richiedono dei sacrifici. Lo dobbiamo a noi stessi, che siamo la parte più esposta della popolazione, e lo dobbiamo a tutto il paese”.