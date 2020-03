Coronavirus, anziano fermato in auto con il fucile carico e mirino montato

MAGIONE – Aveva la carabina carica e ottica di precisione montata. Guidava così il 74enne fermato dai carabinieri forestali di Passignano sul Trasimeno durante un controllo stradale predisposto per verificare il rispetto delle restrizioni scattate per contenere il contagio. L’anziano ai militari ha spiegato di essere uscito di casa per andare a giocare al lotto anche se l’Agenzia dei monopoli ha sospeso le giocate. Al suo fianco i militari hanno subito notato il fucile calibro 22 che è stato controllato ed è risultato caricato con sei colpi.

Carabina La carabina è stata subito sequestrata dai militari e il 74enne è stato denunciato per porto abusivo di arma in luogo pubblico, oltre all’inosservanza delle disposizioni delle autorità per l’emergenza coronavirus. I militari hanno anche ritirato, in via amministrativa, tutte le armi detenute e la licenza di caccia di cui era titolare. Nella stessa giornata sono scattate altre due denunce per la violazioni dell’isolamento nei confronti di due residenti di Passignano sul Trasimeno: uno è stato sorpreso a cercare asparagi e l’altro è uscito di casa senza giustificato motivo.