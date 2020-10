Coronavirus, annullate la Mostra del tartufo e Altrocioccolato

CITTA’ DI CASTELLO– A causa del Coronavirus sono state annullate la Mostra del tartufo e di Altrocioccolato. Dopo la Settimana internazionale della Danza di Spoleto, salteranno l’edizione 2020 anche le due manifestazioni in programma a Città di Castello così come annunciato dal Comune. Questa la valutazione del sindaco Luciano Bacchetta e dell’assessore al turismo e commercio Riccardo Carletti: “Abbiamo più volte valutato – spiegano – se e in che modalità fosse stato possibile mantenere gli eventi d’autunno, fondamentali per la promozione turistica e delle eccellenze agroalimentari del territorio. Nelle ultime settimane, l’andamento del contagio in Italia ha deciso per noi e per tutti gli altri, subordinandole giuste ragioni del sì alle manifestazioni a quelle prioritarie della salute. La legge del distanziamento è fondamentalmente incompatibile con iniziative che per loro natura richiamano tante persone. Come istituzioni non possiamo se non far prevalere il principio della precauzione e davanti aduna pandemia sospendere le normali attività, in attesa che il vaccino riesca a sconfiggere il virus”.