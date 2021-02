Coronavirus In Umbria, ancora una vittima tra i medici: è morto Fausto Fiorini

SPOLETO – Ancora un tributo di sangue, causa Coronavirus, pagato dai medici umbri. E’ deceduto Fausto Fiorini Pelosi, medico di famigliain servizio nei comuni di Vallo di Nera, Sant’Anatolia di Narco e Scheggino, ma molto conosciuto in tutta la Valnerina. Aveva 69 anni e sarebbe dovuto andare in pensione a fine gennaio scorso, se il virus non l’avesse colpito a metà dello stesso mese, costringendolo in pochi giorni al ricovero all’ospedale di Spoleto. Qui si è spento mercoledì, nel reparto di terapia intensiva.