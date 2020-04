Coronavirus, anche un infermiera umbra nella task force che andrà in Lombardia

NORCIA – C’è anche un’infermiera umbra, di Norcia in particolare, Anna Salvatori, nella task force di 500 elementi selezionati dalla Protezione civile in partenza per la Lombardia. Anna Salvatori, infermiera nursina in servizio presso l’ospedale di Norcia, è partita ieri sabato 4 aprile insieme ad altri 51 infermieri volontari. La Salvatori, unica umbra di questa selezione che prevede l’arruolamento di 500 infermieri e che in sole 48 ore, lo scorso 28 marzo, ha registrato oltre 9400 richieste tra uomini e donne, prenderà servizio lunedì 6 aprile all’ospedale allestito e attrezzato dagli Alpini in soli 7 giorni presso la fiera di Bergamo.