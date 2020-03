Coronavirus, anche l’Umbria ha la sua prima zona rossa: la Regione blinda Pozzo di Gualdo

PERUGIA – Adesso anche l’Umbria ha la sua prima zona rossa. A Pozzo di Gualdo Cattaneo, non si esce e non si entra se non per garantire servizi essenziali di pubblica utilità. La presidente Donatella Tesei ha firmato l’ordinanza che isola la località dove scatta il divieto di allontanamento dal per tutte le persone presenti in loco per un periodo di quattordici giorni. Nel comune di Gualdo Cattaneo al momento si contano 16 positivi con un’incidenza del 2,7 ogni mille abitanti, tra le più alte dell’Umbria.

Misure Tra le misure contenute anche il “divieto di accesso nella frazione fatta eccezione per il rientro al domicilio o alla residenza di coloro che fossero, per i motivi consentiti, fuori dalla frazione; sospensione, se presenti, delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali di pubblica utilità; soppressione di tutte le fermate dei mezzi pubblici; sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, ad esclusione di quelle necessarie a garantire il sostentamento, l’allevamento degli animali, le attività non differibili; sospensione di tutte le attività produttive e commerciali ad esclusione dei negozi di generi alimentari e di prima necessità e dei presidi sociosanitari esistenti: casa della salute, casa di riposo, e case residenze per anziani non autosufficienti; sanificazione delle aree comuni”.