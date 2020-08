Coronavirus, altri 7 casi in Umbria, quasi tutti ad Assisi: salgono a 54 i positivi

PERUGIA – Aumentano i casi di Coronavirus in Umbria. Lo riferisce la Regione. Sono sette le nuove positività complessivamente su 520 tamponi eseguiti per 54 casi totali. Ad Assisi, dopo gli otto frati novizi, ci sono altri 6 casi, per un totale quindi di 14. altro è a Terni che, al momento, ne conta altrettanti. Le persone guarite dal coronavirus dall’inizio dell’emergenza epidemiologica restano 1.371, invariati anche i decessi (80). I pazienti ricoverati in ospedale sono sempre otto (nessuno in rianimazione). I soggetti in isolamento risultano essere 747 (erano 782).

Gli altri si trovano complessivamente a Passignano sul Trasimeno (7), Perugia (4), Trevi, Spoleto, Castel Ritaldi (2), Stroncone, Orvieto, Ficulle, Orvieto e Città di Castello (1). I restanti quattro fanno riferimento a persone provenienti da fuori regione.