Coronavirus, Alcantara avvia produzione di mascherine: confronto sulle assunzioni

NARNI – Nonostante lo stop alla produzione annunciato nei giorni scorsi, in Alcantara alcune attività per forza di cose rimarranno in piedi, come la produzione di mascherine chirurgiche che l’azienda sta provvedendo a certificare.

Coronavirus A dare notizia di tale novità è la Filctem Cgil di Terni che riferisce anche nel merito all’altra questione esplosa negli ultimi giorni, quella inerente i contratti in scadenza. “Su richiesta della Rsu – riferisce il sindacato – l’azienda ha dovuto far marcia indietro per lo meno sul 10% dei contratti (5 lavoratori) da stabilizzare dell’accordo di prossimità. L’altro tema rimasto ancora in sospeso è degli altri lavoratori rimasti fuori che, nell’accordo di mercoledì, l’azienda si è però impegnata a rivedere, qualora alla ripresa delle attività produttive ci saranno dei segnali positivi dal mercato”.

Cgil “Come Filctem – scrive la segretaria Marianna Formica – abbiamo preteso, come giusto che sia, il rispetto dell’accordo di prossimità sui 5 lavoratori da stabilizzare, ma rimane ancora aperta la partita sugli altri che al momento rimangono fuori e auspichiamo venga fatta luce quanto prima, non solo con un impegno formale, ma con un accordo scritto che crei il bacino di prelazione che è divenuto un atto doveroso e dovrà ricomprendere in primis i 20 lavoratori per cui era stata data conferma di assunzione a tempo indeterminato e i rimanenti 32 rispetto al totale de 57”. Intanto al via la cassa integrazione per emergenza Covid-19: tutti i lavoratori in forza potranno alternare alla Cigo, ferie, rol e altre spettanze, così da poter ammortizzare il potere d’acquisto.