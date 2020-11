Coronavirus in Umbria, via libera al sistema di tracciamento a cura degli studenti di medicina

PERUGIA – Al via giovedì la giornata di formazione rivolta agli studenti al quinto e sesto anno di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Perugia che andranno a svolgere attività di identificazione e isolamento dei casi di Covid-19 e di isolamento e quarantena di chi è entrato in contatto con i positivi. L’attività, riconosciuta come formazione abilitante grazie alla recente convenzione tra Università, Regione e Ordine dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri, prevede inoltre che possano partecipare al cosiddetto contact tracing anche dottorandi, medici in formazione specialistica e laureati in Medicina e Chirurgia.

Presenti All’apertura dei lavori il Magnifico Rettore, Maurizio Oliviero, la Presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, il Direttore del Servizio di Prevenzione della USL1, Giorgio Miscetti, i Presidenti dell’Ordine dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri di Perugia e Terni, Verena De Angelis eGiuseppe Donzelli, Fabrizio Stracci, Direttore della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva e coordinatore della giornata e Francesco Grignani, Presidente del corso di Laurea e Corso di Laurea Magistrale Interdipartimentale in Medicina e Chirurgia, nonché il rappresentante degli studenti di medicina, Sig. Paolo Fiore.

Miscetti Nell’intervento di apertura il Miscetti ha voluto evidenziare l’importanza di un’esperienza di questo tipo per i giovani studenti coinvolti: “l’emergenza è totalizzante ma costituisce anche una straordinaria opportunità, oserei dire storica. Quella di poter dare il proprio contributo al contrasto della diffusione del Covid. I servizi di cui disponiamo nelle varie aree sono al momento tutti al servizio del contrasto alla diffusione del virus. Gli studenti vedranno nella pratica solo questo aspetto ma ne usciranno senz’altro con capacità significativamente accresciute.”

“Ringrazio il magnifico Rettore e gli studenti per aver sollecitato questa esperienza, che è l’inizio di un percorso di formazione, non solo professionale ma anche umana” ha aggiunto la Presidente Tesei. “È un momento molto significativo che dimostra la stretta sinergia dell’Università con la Regione per affrontare la pandemia e garantire le cure sia ai pazienti affetti dal Covid che da altre patologie. Si avverte un forte senso di responsabilità condiviso da parte dei nostri giovani, il mio impegno sarà valorizzarli e farli crescere in modo che possano rimanere a lavorare in Umbria e prendere in mano, in futuro, la nostra sanità.”

Olivero Il Rettore Oliviero, ringraziando a sua volta la Presidente e l’Ordine dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri, ha sottolineato come “Il più grande insegnamento che stiamo ricevendo in questi difficili momenti parte dai nostri giovani, che hanno saputo dimostrare fin da subito un eccezionale spirito di collaborazione, non cadendo mai nella sterile contrapposizione o nella polemica. La loro scelta di condividere i problemi per trovare insieme le soluzioni più adatte ci ha consentito di trovare molte risposte importanti e rappresenta un bellissimo segnale. Anche questo, a mio parere, andrebbe raccontato. Ci sono persone straordinarie che lavorano quotidianamente e instancabilmente, dietro le quinte, per il bene della comunità, vale a dire di tutti noi. Dovremmo tutti prendere esempio da loro, che siano operatori sanitari, ricercatori, forze dell’ordine, amministrativi o altro”.

De Angelis Verena De Angelis, anche a nome di Giuseppe Donzelli, impossibilitato a partecipare, ha evidenziato come l’Ordine si collochi quale vero e proprio ente sussidiario dello Stato per la tutela del benessere e della salute dei cittadini. “Nonostante la sospensione della significativa cerimonia del giuramento di Ippocrate dei neo-abilitati” – ha aggiunto- “esso non a caso prevede il dovere del soccorso nei casi di urgenza, mettendosi a disposizione delle autorità competenti. Proprio come hanno fatto gli studenti durante la pandemia.”

Grignani “La formazione dei medici non deve essere monolitica ma creativa” ha dichiarato il Francesco Grignani. “Questa esperienza, grazie al rapporto che si verrà a creare con pazienti e istituzioni, consentirà ai partecipanti un salto di qualità, un’occasione unica per entrare in contatto con la medicina reale e del territorio per il bene comune, che è e deve essere il fine ultimo di ogni attività medica. Il medico dev’essere in qualche modo anche un garante della costituzione, che prevede la tutela della salute indipendentemente dalla classe sociale o dalla provenienza. Dobbiamo fare in modo che questa esperienza pilota funga da esempio per altre comunità e per questo abbiamo il preciso dovere di condividere e divulgare ciò che stiamo facendo.”

Sofferenza Alle parole del professor Grignani sono seguite quelle di Paolo Fiore, rappresentante degli studenti di medicina, che in un breve ma apprezzatissimo intervento ha condiviso come gli studenti abbiano vissuto l’esperienza della pandemia: “Abbiamo toccato con mano la sofferenza, fisica ma soprattutto mentale dei nostri docenti, alle prese con turni massacranti, da tutti i punti di vista. Questo ci ha fatto avviare una riflessione sulle possibilità che avevamo di dare un contributo reale alla lotta all’emergenza. Non potevamo fare diagnosi e non eravamo abilitati, anzi avevamo paura di essere di intralcio, non risorsa ma ostacolo, a causa di elementi strutturali e culturali della formazione medica nel nostro paese. Abbiamo deciso, comunque, che eravamo in grado di fare la nostra parte, se messi in condizione. Ciò che stiamo facendo oggi è secondo me la risposta migliore possibile, un vero e proprio cambio di passo. Ringrazio le istituzioni presenti per averci dato la possibilità di contribuire allo sforzo comune. Ci crediamo veramente.”

A conclusione, l’auspicio di Fabrizio Stracci: “ci auguriamo che il pieno coinvolgimento degli studenti nell’attività di contact tracing possa contribuire in modo significativo a controllare la curva dei contagi. Oggi più che mai Università, Regione e Ordine dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri hanno unito le loro forze per il bene comune.”