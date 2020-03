Coronavirus, al via i test rapidi nella ‘zona rossa’ di Pozzo

PERUGIA – Una rilevazione della positività al Covid-19 anche attraverso i test rapidi è stata avviata martedì a Pozzo, frazione di Gualdo Cattaneo dichiarata ‘zona rossa’. Lo ha annunciato l’assessore regionale alla Sanità Luca Coletto, spiegando che “la Regione monitora con attenzione le condizioni della popolazione”. Il ricorso ai test rapidi – ha aggiunto – “permetterà di avere una visione più chiara della situazione epidemiologica”. L’indagine prevede anche la sorveglianza telefonica dei nuclei familiari per monitorarne lo stato di salute, in modo da eseguire “immediatamente” – spiega la Regione – il test di riferimento qualora qualcuno manifestasse sintomi riconducibili all’infezione. Nella frazione, in un ampio locale messo a disposizione dal Comune, i cittadini, dalle 10 alle 18, vengono invitati a sottoporsi al test rapido immunologico seguendo tutte le precauzioni previste, mentre per coloro che non possono uscire sarà fatto a casa.