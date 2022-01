NORCIA – Regione, Esercito, Usl Umbria 2 e amministrazioni municipali sono impegnati nei comuni della Valnerina per raggiungere tutti i cittadini e rendere più efficace e capillare la campagna di vaccinazione contro il Covid. Sono infatti partite le sedute negli hub predisposti dai Comuni e a domicilio degli assistiti che hanno difficoltà a raggiungere i punti di somministrazione di Norcia e Cascia. L’Usl sottolinea in una nota un impegno che si rinnova anche in questa fase caratterizzata dalla prevalenza della nuova variante omicron e dalla conseguente necessità di garantire la massima copertura vaccinale alla popolazione. I centri interessati sono Preci, Sellano, Cerreto di Spoleto e Poggiodromo. Seguiranno ulteriori sedute vaccinali in tutta l’area dell’alta e della bassa Valnerina.