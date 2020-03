Coronavirus, a Terni positivi un medico e quattro infermiere

TERNI – Il Coronavirus fa segnare contagi nel personale medico anche a Terni. Un medico dell’ospedale è risultato positivo dopo essere tornato dalla settimana bianca ed aver accusato sintomi influenzali. Sono stati effettuati tamponi anche ai cinque colleghi che hanno avuto contatti con lui e che sono stati messi lasciati a casa per precauzione.Quattro contagiati anche al distretto sanitario della ex circoscrizione Ferriera: si tratta di altrettante infermiere che ora sono a casa in isolamento fiduciario, come i loro familiari, mentre la Asl ha deciso di fare il tampone anche ai colleghi e di sanificare i locali.