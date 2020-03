Coronavirus, a Terni chiusi parchi e cimiteri. Ma all’ex Foresteria…

TERNI – Una nuova decisione è stata adottata dal comune di Terni, che per fronteggiare l’emergenza coronavirus ha chiuso parchi e cimiteri.

Si legge nella nota del Comune: “A seguito della riunione del Centro Operativo Comunale di stamattina e dopo l’ultimo decreto della presidenza del consiglio dei ministri, nel Comune di Terni è stata disposta, come misura organizzativa, la chiusura di tutti i parchi pubblici, del campo scuola Casagrande e di tutti i cimiteri comunali. La misura si è resa necessaria per dare piena ottemperanza al DPCM e per ridurre le aree soggette a sorveglianza”

Ieri sera però, come si vede in questa foto pubblicata da ONTV, c’erano ancora persone, segnatamente giovani, che si sono assiepati – erano circa le 21 – nel parco interno della ex Foresteria, senza alcun controllo. E senza alcun rispetto per il divieto.

Foto pubblicata da Ontv