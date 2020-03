Coronavirus, a Terni chiuse anche le aree giochi per bambini

TERNI – Come già accaduto nei giorni scorsi per i parchi pubblici, stamattina l’amministrazione comunale ha provveduto a transennare, o delimitare le aree giochi per bambini in diversi luoghi della città, sempre in ottemperanza alle disposizione del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri in tema di emergenza Covid-19. Allo stesso tempo si è resa necessaria anche la chiusura dell’accesso al parco fluviale cittadino da Ponte Allende a Santa Maria Magale. La ragione dei provvedimenti è ancora da ricercare nella necessità di evitare il più possibile assembramenti e di limitare le zone soggette a sorveglianza