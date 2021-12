Coronavirus, a Perugia apre il modular hospital dell’Azienda ospedaliera

PERUGIA – Apre presso l’Azienda ospedaliera di Perugia il modular hospital che verrà utilizzato per il ricovero di sei pazienti affetti da Covid che hanno bisogno di un’ assistenza ordinaria o sub-intensiva. Lo ha reso noto il Santa Maria della Misericordia, spiegando che la decisione è stata presa “in accordo” con la Regione. L’ Azienda sanitaria ha sottolineato come la presenza del modular hospital e dell’ ospedale da campo regionale “permette una risposta immediata all’ attuale fase pandemica grazie alla modularità e flessibilità dei posti letto presenti al loro interno”.

Nel parcheggio

L’attivazione della struttura, nel parcheggio donatori dell’ospedale, permette di “continuare a garantire il regolare svolgimento dei ricoveri per le altre patologie non Covid”. Uno dei vantaggi dell’ utilizzo del modular hospital è la presenza di un tunnel di collegamento diretto con l’ospedale per permettere un accesso ai servizi di supporto e al personale impiegato, più agevole. Il modulo è inoltre caratterizzato da un alto grado di isolamento termico, mentre, grazie alla flessibilità della struttura, potrebbe essere impiegato in futuro per accogliere pazienti con altre patologie. Le ambulanze con pazienti Covid positivi accederanno direttamente al modular hospital senza passare e sostare per il pronto soccorso, con una “netta separazione dei percorsi”.