Tappezzeria si mette a produrre mascherine: si cercano sarte

Sarte In questo quadro, Gori ha avviato una ricognizione tra i cittadini per individuare sarte in grado di coadiuvare e potenziare il lavoro della tappezzeria e aumentare il numero di mascherine prodotte giornalmente. Sul rispetto delle restrizioni il sindaco afferma che “la gente ha recepito bene gli accorati appelli al rispetto delle direttive e un apprezzamento voglio rivolgerlo a carabinieri e polizia municipale che hanno raddoppiato i turni per controllare tutto il territorio comunale”. Gori, poi, ha definito buone le condizioni di salute delle persone risultate positive al Covid-19 nel comune di Montecchio.