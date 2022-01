Coronavirus, a Narni tracciamento scolastico per il ritorno alle lezioni in presenza

L’invito alla cittadinanza

L’invito rivolto alla cittadinanza è dunque quello di segnalare alunni, studenti, insegnanti e personale Ata positivi o a contatto con positivi ad un numero telefonico messo a disposizione dall’Ufficio scolastico o via mail. Il servizio sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12. “La situazione è oggettivamente diversa rispetto ad una settimana fa” ha detto De Rebotti spiegando la scelta di riattivare la didattica in presenza. I contagi aumentano infatti “in maniera più lenta”, mentre sono aumentate “di molto” le guarigioni. Inoltre, ha sottolineato il sindaco, “c’è un percorso che i positivi ora sanno gestire”. “Tutto sommato ci sono tempi più chiari per fare i tamponi. Non significa comunque – ha concluso – che è scomparso il problema della presa in carico”.