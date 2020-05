Coronavirus, a Narni il Comune dispone nuovi spazi all’aperto per attività commerciali

NARNI – Ci saranno spazi aggiuntivi all’aperto a disposizione delle attività commerciali nella nuova disposizione del Comune di Narni. Lo annuncia il sindaco, Francesco De Rebotti, che ha previsto nuove forme per la sistemazione dei tavoli all’aperto. Al provvedimento saranno interessate vie, piazze, spazi pubblici inediti che saranno messi a disposizione delle attività.

Sicurezza “Lo faremo prima di tutto – spiega il sindaco – per garantire un distanziamento congruo per i clienti aumentando la percezione di sicurezza. In secondo, ma collegato al primo, per permettere alle attività di ampliare il loro spazio a disposizione cercando di aiutare la fase di ripartenza. Avremo centro storico ed altri luoghi del territorio spero più aperti allo stazionamento e alla permanenza delle persone», specifica De Rebotti. «Il sacrificio sarà in alcuni casi per le auto e per alcuni cambiamenti per la viabilità, ma se vogliamo reagire e ripartire tutti dobbiamo provare a dare un’opportunità in più alle nostre attività commerciali e di somministrazione facendo percepire una città e comunità che reagisce e si organizza per tornare ad essere accogliente in sicurezza”.