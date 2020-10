Coronavirus, 194 nuovi casi in Umbria, 88 nuove guarigioni. Allarme letti a Terni, focolaio a Narni

PERUGIA – Il bollettino quotidiano della Regione Umbria segnale 194 nuovi casi di Covid-19 sul territorio regionale, a fronte di 4371 tamponi, con una percentuale di positivi sugli ultimi tamponi è del 4,43%.

I guariti delle ultime 24 ore risultano essere 88 (totale 2.330) mentre non ci sono ulteriori decessi con Covid (totale 93). In base a tali numeri, gli attuali positivi al virus in Umbria sono 2.680 (+106). Dall’inizio dell’emergenza sono state registrate 5.103 positività (+194).

Attualmente sono ricoverate 170 (+24) persone positive di cui 20 (+5) in terapia intensiva. All’ospedale di Terni ci sono 57 (+12) pazienti positivi (10, +3, in intensiva); all’ospedale di Perugia i pazienti Covid sono 51 (+2), di cui 10 (+2) in intensiva; all’ospedale di Città di Castello ci sono 29 (invariato) positivi (nessuno in intensiva); a Pantalla i positivi sono 19 (+9, nessuna intensiva); a Foligno 14 (+1) pazienti positivi (nessuna intensiva). In isolamento fiduciario ci sono 4.366 cittadini (+57) mentre sono usciti dalla misura in 51.472 (+551).

Allarme letti a Terni. “Siamo molto preoccupati per i dati che abbiamo avuto modo di conoscere e che, se confermati, vedrebbero al Santa Maria di Terni – dichiara il capogruppo del Pd Francesco Filipponi – una vera e propria situazione non sostenibile, tale da mettere a rischio servizi fondamentali. Al 20 ottobre gli attuali posti letto di terapia intensiva a disposizione a Terni sono al completo; i 24 posti letto del reparto malattie infettive sono al completo; i 9 posti letto del reparto pneumo-Covid sono al completo; 14 posti su 17 del reparto Covid1 risultano occupati.

In queste ore risultano in corso operazioni volte a tamponare la situazione e a liberare i posti letto della rianimazione generalista con trasferimenti ad Orvieto, così come si sta lavorando per utilizzare la recovery room del blocco operatorio e addirittura si sta disponendo una drastica riduzione dell’attività delle sale operatorie sempre nell’intento di individuare nuovi spazi per i pazienti Covid.

Si tratta di notizie che destano grande allarme, che starebbero ad indicare una situazione delicatissima, caratterizzata da un numero di posti letto specializzati assolutamente non adeguato. Alla prima seduta utile presenterò una interrogazione in consiglio comunale per sapere che cosa abbiano fatto in questi mesi estivi – quando l’emergenza Covid era più gestibile – l’Azienda ospedaliera e l’assessorato regionale alla Sanita per adeguare le strutture del Santa Maria alla prevista nuova ondata di questi giorni”.

Focolaio a Narni. Esposione di contagi a Narni. Ieri è scoppiato un focolaio in ospedale con cinque positivi tra il personale infermieristico e cinque contagiati tra i malati ricoverati al reparto di Medicina. Oggi il sindaco Francesco De Rebotti comunica che ci sono altri otto positivi in più. Sono stati sottoposti ad isolamento domiciliare obbligatorio ed è in corso, anche per questo casi, la puntuale ricostruzione epidemiologica per individuare eventuali contatti. Una parte importante di questi ultimi casi sono riconducibili all’indagine epidemiologica della Usl attuata dopo il caso di positività individuato nella scuola primaria di Narni centro.