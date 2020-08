Coronaivirus, test per oltre cento passeggeri all’aeroporto

PERUGIA – Saranno comunicati ai passeggeri nel giro di quattro ore gli eventuali risultati positivi dei primi tamponi eseguiti venerdì all’aeroporto San Francesco di Perugia, dove poco dopo le 16 è atterrato il volo Ryanair con a bordo un centinaio di persone provenienti da Malta; come stabilito nelle score ore dal governo infatti, il tampone è obbligatorio in caso qualcuno rientri da Malta, Spagna, Croazia e Grecia. I test sono stati eseguiti dal personale dell’Usl Umbria 1 in un’area appositamente dedicata del San Francesco; come stabilito dalle regole i passeggeri dovranno rimanere in isolamento fiduciario fino alla comunicazione del risultato.