Coromavirus in Umbria: 850 casi in un giorno, 120 ricoveri e ancora 5 vittime

PERUGIA – Impennata di nuovi casi Covid in Umbria, 850 nell’ultimo giorno, a livello di inizio agosto quando, il 3, erano stati 947. Salgono anche gli attualmente positivi, ora 4.266, 385 in più di lunedì, e i ricoverati, 120, sette in più, due in terapia intensiva. Emerge dai dati della Regione. Sono stati registrati inoltre 460 guariti e cinque nuovi morti. Sono stati analizzati 4.074 tra tamponi e test antigenici, con un tasso di positività del 20,8 per cento, in crescita rispetto al 16,1 dello stesso giorno della scorsa settimana.