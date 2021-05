Corciano, violenta lite a coltellate: 38enne aggredisce anche i carabinieri

CORCIANO – Una banale lite stradale a San Mariano è finta a coltellate. Per questo è stato arrestato un 38enne tunisino pregiudicato, residente a Corciano, per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, denunciato anche per oltraggio a pubblico ufficiale, lesioni personali e porto abusivo di armi. Secondo le prime ricostruzioni il 38enne, dopo aver asseritamente ricevuto un colpo alla nuca, ha inferto una coltellata a un 22enne italiano. Il 38enne si è recato da solo nel piazzale antistante l’ospedale di Perugia.