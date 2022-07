Corciano, si addormenta e salta la stazione: frena il treno per scendere

CORCIANO – Grottesca situazione nella mattina di sabato sul treno Perugia-Firenze. Un uomo, in viaggio con un amico, si è addormentato ed ha saltato la fermata nella quale doveva scendere, così ha pensato bene di tirare il freno d’emergenza per forzare l’apertura della porta e scendere.

Il tutto è successo all’altezza della stazione di Ellera fra le facce stupite dei passanti. Il treno è stato fermato dal personale di bordo e per oltre mezzora il convoglio è rimasto sui binari in mezzo alla campagna tra Ellera e Corciano per poi tornare indietro e far scendere l’uomo.

Ad Ellera sono stati fatti scendere tutti, con bus sostitutivi o altri treni per arrivare alle destinazioni. A quel punto è scattata la caccia all’uomo ma lui si era già dileguato insieme all’amico.