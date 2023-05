Corciano, Pierotti va di corsa e vara la nuova squadra: dentro Gabrielli

CORCIANO – il neo sindaco di Corciano presenta la nuova giunta. Lorenzo Pierotti non perde tempo e vara la nuova Giunta. “Un mix di esperienza ed entusiasmo”, spiega il neo sindaco. Alcune novità, tre giovanissimi e due senior: due donne e tre uomini. Sorride Pierotti, è contento di aver trovato la quadra in pochissimo tempo senza particolari problemi. Non c’è dubbio il neo sindaco appare compiaciuto. Vice sindaco sarà miss preferenze, Sara Motti, del Pd, una delle più votate in Umbria (529 preferenze). Per lei sono pronte molte deleghe: quella pesante del bilancio, pubblica istruzione, politiche per l’infanzia e l’adolescenza, politiche del lavoro.

Conferme e novità

Confermato Francesco Mangano, anche lui del Pd, che si occuperà di urbanistica, edilizia, cultura e turismo. Dopo alcuni anni passati in panchina torna nelle stanze che contano Stefano Gabrielli, segretario del Pd di Corciano, che gestirà personale, viabilità, manutenzioni, trasporti e sviluppo economico. Gli altri due assessori sono espressione della lista civica ‘Pierotti sindaco’: Francesco Cocilovo che avrà le deleghe allo sport, protezione civile e associazionismo e Giordana Tomassini che si occuperà di welfare, coesione sociale e ambiente. Tutte le altre competenze saranno seguite direttamente dal sindaco: sicurezza, edilizia scolastica, infrastrutture, arredo urbano.

La sorpresa

L’unica sorpresa arriva all’ultimo minuto: dato per certo fino a questa mattina l’ingresso in giunta di un rappresentante dell’Alleanza Verdi-Sinistra all’ultimo minuto qualcosa è andato storto. In giunta, quindi, non ci sarà alcun rappresentante della sinistra. Pierotti promette però di valorizzare l’intera coalizione nel corso del mandato. Il Terzo polo (Azione + Iv) avrà la presidenza del Consiglio comunale: sarà Andrea Baccelli a guidare l’assemblea cittadina. Con l’elezione dei nuovi assessori, che si sono dimessi dalla funzione di consigliere comunale, entreranno in Consiglio Fabio Bulletti (pd), Mirco Fagioli (pd), Danilo Mattaioli (pd), Stella Bianciardini (lista civica Pierotti sindaco).