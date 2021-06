Corciano, operato alla testa il sedicenne caduto da un capannone, resta in prognosi riservata

CORCIANO – Operato nella notte alla testa il ragazzo di 16 anni caduto mercoledì pomeriggio dal tetto di un capannone ad Ellera. Ora è ricoverato in terapia intensiva a Perugia. La prognosi resta riservata. Il ragazzo stava giocando con altri cinque amici nell’area ex Sicel, quando una lastra di vetroresina è caduta ed il ragazzo è volato giù, per almeno 10 metri. A dare l’allarme sono stati i compagni di scuola. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con un’ambulanza, i vigili del fuoco, la squadra mobile e una volante della polizia.

Non è la prima volta che si verifica un incidente nei capannoni abbandonati della zona industriale, si tratta di una zona facilmente accesibile e raggiungibile addirittura col pullman, che dunque necessità la messa in sicurezza. Sull’accaduto indaga la polizia di Stato. Al ragazzo era stato riscontrato un trauma cranico e toracico gravissimo.