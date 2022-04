CORCIANO – Nel primo pomeriggio di mercoledì un uomo è caduto dal tetto di un capannone a Corciano, nella zona industriale di Taverne, in via Palazzeschi. Secondo una prima ricostruzione il volo sarebbe stato di circa sette metri. Il ferito è stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della misericordia di Perugia. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche i Vigili del fuoco per la verifica delle condizioni di sicurezza all’interno dell’azienda.