Corciano il comune baby, Poggiodomo quello anziano: i dati del censimento in Umbria

PERUGIA – L’Istat ha reso noti alcuni dati relativi al censimento che è stato effettuato in tutta Italia fra il 2018 e 2019. La realizzazione del censimento permanente ha comportato un radicale cambiamento di strategia rispetto alla rilevazione diretta, esaustiva e a cadenza decennale su tutti gli individui e tutte le famiglie che ha caratterizzato i censimenti fino al 2011. Il nuovo censimento si basa, infatti, sulla combinazione di rilevazioni campionarie e dati di fonte amministrativa trattati statisticamente, è realizzato ogni anno ed è inserito all’interno del Sistema Integrato dei Registri statistici gestito dall’Istat.

I dati resi disponibili riguardano gli anni 2018-2019 e sono stati ottenuti attraverso due indagini annuali sul territorio (una basata sulle liste anagrafiche e l’altra su un campione areale d’indirizzi), condotte su un campione di circa 2.800 comuni (di cui circa 1.100 coinvolti ogni anno e circa 1.700 che effettuano le rilevazioni con rotazione annuale). A queste indagini si affianca l’utilizzo di numerose fonti amministrative integrate, finalizzato al consolidamento dei risultati annuali riferiti alla totalità dei comuni italiani.

Umbria. Per quanto riguarda nel dettaglio l’Umbria, sono stati resi noti alcuni dati che permettono di fotografare la situazione abitativa della nostra regione. Eccoli in dettaglio:

Dati generali. La popolazione censita in Umbria al 31 dicembre 2019 ammonta a 870.165 unità, con una riduzione di 3.579 abitanti (-4.1 per mille) rispetto all’anno precedente e di 14.103 abitanti (-2,0 per mille in media ogni anno) rispetto al Censimento 2011. In merito al 2011, i residenti diminuiscono in tutte le province. La riduzione è maggiore a Terni (-2,7 per mille in media annua). Il 74% dei residenti è nella provincia di Perugia e la densità demografica risulta piuttosto omogenea tra le due province (102 abitanti per km2 a Perugia e 105 a Terni). Il comune più popoloso è Perugia con 165 mila abitanti, quello più piccolo è Poggiodomo con appena 94 residenti. La struttura per genere della popolazione residente si caratterizza per una maggiore presenza di donne, sono 450.271, il 51,7% del totale. L’età media è 46,8 anni, contro i 45,2 dell’Italia. Il confronto con i dati del Censimento 2011 mostra un progressivo aumento dell’invecchiamento della popolazione, con una diminuzione del peso dei bambini con meno di 10 anni e dei giovani adulti tra 30 e 39 anni e un aumento della quota degli adulti tra

50 e 59 anni e degli anziani con 80 anni e più.

Dati specifici