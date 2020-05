Corciano, Gastronomia Umbra, lavoratori licenziati bloccano la produzione

CORCIANO – Momenti di tensione e intervento delle forze dell’ordine stamattina ai cancelli della Gastronomia Umbra, dove i lavoratori licenziati e senza stipendio, insieme alla Flai Cgil, hanno bloccato l’ingresso ai cancelli e la prosecuzione dell’attività attraverso una cooperativa esterna. “Siamo costretti a mettere in campo questa forma di protesta dura, ma legittima – afferma Michele Greco, segretario generale della Flai Cgil dell’Umbria – perché non possiamo accettare in nessun modo che questi lavoratori vengano messi alla porta dopo decenni di servizio, impegno e amore per il loro lavoro, sostituiti come se niente fosse con altri che costano meno di loro”.

Nel corso della mattinata ai cancelli c’è stato anche un breve confronto con il titolare, al quale sindacato e lavoratori hanno chiesto di pagare gli stipendi arretrati o, in alternativa, di attivare la cassa integrazione per consentire ai lavoratori e alle loro famiglie, da due mesi senza salario, di respirare. “Al momento però non abbiamo segnali concreti da parte dell’azienda e per questo abbiamo chiesto la convocazione di un tavolo in prefettura – conclude Greco – intanto, siamo pronti a proseguire la nostra mobilitazione”.