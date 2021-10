Corciano, Brunello Cucinelli realizza la Biblioteca Universale di Solomeo

CORCIANO – Brunello Cucinelli realizzerà la Biblioteca universale di Solomeo. Lo ha annunciato giovedì mattina nel corso di un incontro a Milano, al teatro Piccolo. La libreria sorgerà in una villa settecentesca a Solomeo di Corciano. Sul palco con l’imprenditore e Massimo Massimi un grande busto di Adriano imperatore. “I libri ci indicano la via della vita. Sono innamorato di loro” ha sottolineato Cucinelli. All’incontro hanno partecipato la presidente della Regione Donatella Tesei, il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei e arcivescovo di Perugia e Città della Pieve, il rettore dell’Università degli Studi Maurizio Oliviero e il sindaco di Corciano Cristian Betti. Nei suoi saluti iniziali Cucinelli ha ringraziato i giornalisti per il loro impegno e “gli amici di Solomeo e quelli della Silicon Valley” per la loro presenza.

La presidente Tesei

“Queste sono le cose straordinarie che fanno anche più grande l’Umbria e la fanno conoscere nel mondo. Quindi era giusto essere qui oggi e assistere alla presentazione di un progetto che è importante non solo per Solomeo ma per l’intera regione”. E’ quanto ha detto all’Ansala presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, presente a Milano alla presentazione da parte di Brunello Cucinelli della Biblioteca universale che sorgerà a Solomeo. Un altro segnale della rinascita post Covid, secondo la presidente. “Stiamo cercando di fare in Umbria eventi importanti – ha sottolineato – tutti di dimensioni rilevanti. E’ un futuro di speranza quello che si sta aprendo per la nostra regione”, ha concluso.