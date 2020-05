Corciano, azienda licenzia tutti con una lettera ai dipendenti: “Esternalizziamo”

CORCIANO – Una lettera consegnata nella mattinata di giovedì, senza alcun preavviso e senza avvertire i sindacati. La motivazione: “Esternalizzazione dei servizi”. Succede ai 14 lavoratori della Gastronomia Umbra di Taverne di Corciano. Nella lettera si legge: “Decisione aziendale di riorganizzare l’intero processo produttivo, con la totale esternalizzazione dell’attività produttiva a mezzo di appalto servizi. Per l’effetto, la sua postazione lavorativa è soppressa”. I lavoratori saranno ufficialmente in cassa integrazione dal 1.giugno, dopodichè scatterà il licenziamento. Mentre i giorni precedenti al 1. giugno varranno, si legge, come preavviso di licenziamento. I lavoratori sono tutti in picchetto davanti all’azienda,

Sindacato “Quanto successo alla Gastronomia Umbra è qualcosa che non ha precedenti e risulta del tutto inaccettabile – aggiunge Michele Greco, segretario generale della Flai Cgil, oggi in picchetto davanti all’azienda con i lavoratori – Il licenziamento, oltre che odioso e moralmente esecrabile, è anche palesemente illegittimo,non solo perché siamo in emergenza coronavirus e i licenziamenti sono bloccati, ma soprattutto perché sostituire i propri dipendenti con quelli di una cooperativa esterna, pagati meno, solo per aumentare i profitti, è qualcosa che, semplicemente, non si può fare.Per questo ci siamo già rivolti all’ispettorato del lavoro e siamo pronti a mettere in campo tutte le iniziative necessarie per tutelare i lavoratori, visto che l’azienda, che abbiamo incontrato nel pomeriggio, sembra intenzionata ad andare dritta per la sua strada. Di conseguenza, domattina dalle sei saremo di nuovo in picchetto davanti alla sede”