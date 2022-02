Corciano, alla guida ubriaco, va a sbattere contro un’auto parcheggiata

CORCIANO – Provoca un incidente, andando a sbattere contro un’auto parcheggiata e poi ostacola i soccorsi. Così gli agenti della Polizia di Perugia hanno fermato un uomo di 40 anni, italiano, in evidente stato di ebbrezza. Il quale alla vista dei poliziotti ha tentato di eludere il controllo e allontanarsi dal luogo dell’incidente. Il personale della Polizia di Stato, con l’aiuto dei Vigili del Fuoco e della Polizia Locale, ha tentato di riportare l’uomo alla calma mentre, in preda ai fumi dell’alcol, si agitava strattonando e scalciando. A quel punto lo hanno ammanettato e messo in sicurezza.

Invitato poi dagli agenti a sottoporsi ai rilievi del tasso alcolemico, il 40enne si è rifiutato. Dopo essere stato informato delle conseguenze giuridiche del proprio comportamento, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, lo hanno deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale e guida in stato d’ebrezza. L’auto, invece, è stata posta sotto sequestro dal personale della Polizia Locale di Perugia e custodita presso un’autofficina a disposizione della Magistratura.