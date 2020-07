Coronavirus in Umbria, due nuovi positivi a Corciano: lo hanno preso all’estero

PERUGIA – Ci sono due nuovi positivi per Covid-19 in Umbria nelle ultime 24 ore, entrambi a Corciano. I casi totali salgono dunque a 1.461, mentre gli attualmente positivi sono 21: 6 a Terni, 4 a Perugia, 2 a Corciano, Trevi e Castel Ritaldi, uno a Città di Castello, Orvieto e Ficulle, oltre a 2 di fuori regione. Stabili i 1.360 guariti e 5 guariti clinicamente, cioè ancora in attesa del tampone negativo. Stabili i 6 ricoverati (4 a Terni e 2 a Perugia), di cui nessuno in terapia intensiva. Attualmente 279 persone sono in isolamento fiduciario.

All’estero È stato il Comune di Corciano a dare notizia dei due contagi. “Siamo stati allertati dalle autorità sanitarie che due nostri concittadini hanno contratto, all’estero, il virus – fa sapere l’Amministrazione guidata da Cristian Betti -. Le loro condizioni sono buone, e da quanto affermato dalle autorità sanitarie sembrerebbero non aver avuto contatti nella nostra comunità. Ovviamente monitoreremo la vicenda – scrive il comune – così come fatto da inizio epidemia. A loro tutto l’affetto della comunità corcianese ed ovviamente un grande augurio di pronta guarigione”.