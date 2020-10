Coranavirus in Umbria, 401 nuovi contagi con quasi 5 mila tamponi: ci sono quattro vittime

PERUGIA – La pressione della pandemia non si allenta. Ci sono 401 i nuovi casi di Coronavirus in Umbria registrati nelle ultime 24 ore: l’aggiornamento è alle ore 12.35 di mercoledì 28 ottobre. Il dato è relativo a 4.746 tamponi presi in esame (totale 286.380) per una percentuale di positivi del 8,44% (lunedì è stata del 26,67%). Le guarigioni riscontrate nello stesso arco temporale sono state 159 (totale 3.155). Si registrano purtroppo altri 4 decessi con Covid-19 – relativi ai territori di Gubbio, Perugia, Terni e Todi – per un totale che sale a 114. In base a tali numeri, gli attuali positivi al virus in Umbria sono 5.004 (+238). Dall’inizio dell’epidemia sono state riscontrate 8.273 positività (+401).

Decessi L’azienda ospedaliera ‘Santa Maria’ di Terni ha reso noto noto che alle ore 7.30 di mercoledì mattina nel reparto di malattie infettive dell’ospedale è deceduto un uomo positivo al Covid di 93 anni che risiedeva a Terni. L’amministrazione comunale di Gubbio ha comunicato il decesso di una signora da giorni in terapia intensiva. Al ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia ha invece perso la vita una 76enne residente a Todi che era ricoverata nel reparto di pneumologia. L’azienda sanitaria Usl Umbria 2 comunica infine il decesso di un uomo di 90 anni, residente a Perugia, ricoverato da alcuni giorni nell’area Covid del presidio ospedaliero ‘San Giovanni Battista’ di Foligno.

Il quadro I 5.004 (+238) attualmente positivi sono così distribuiti per residenza: Perugia 1.415 (+54), Terni 588 (+68), Fuori Regione 282 (+6), Assisi 263, Bastia Umbra 246 (+11), Corciano 217 (+7), Foligno 176 (+8), Gubbio 174 (+7), Spoleto 142 (+3), Magione 133 (-1), Narni 109 (+13), Città di Castello 93 (+13), Castiglione del Lago 84 (+5), Passignano sul Trasimeno 83 (+6), Umbertide 73 (+5), San Gemini 69 (+8), Marsciano 63 (-3), Orvieto 53 (+3), Torgiano 48, Deruta 46 (+1), Valfabbrica 32 (-1), Spello 30 (+4), Amelia 29 (+3), Gualdo Tadino 28 (+1), Panicale 27 (+2), Piegaro 27 (+2), Cannara 27 (+1), Norcia 24 (+2), Todi 24 (+1), Montecastrilli 23 (+2), Bettona 23 (+1), Lugnano in Teverina 23, Tuoro sul Trasimeno 23 (-2), Cascia 17, Montefalco 16 (+2), Stroncone 16, San Giustino 13 (+2), Guardea 13, Massa Martana 12 (+3), Allerona 12 (+1), Trevi 12 (+1), Bevagna 11 (-1), Città della Pieve 10 (+2), Campello sul Clitunno 10, Giano dell’Umbria 10 (-2), Collazzone 9, Gualdo Cattaneo 9 (-5), Alviano 7 (+2), Arrone 7 (+1), Montone 7 (-1), Valtopina 6 (+1), Montegabbione 6, Citerna 6 (-1), Attigliano 5 (+2), Penna in Teverina 5 (+1), Castel Viscardo 5, Montefranco 5, Pietralunga 5, San Venanzo 5, Scheggia e Pascelupo 5, Acquasparta 4 (+2), Calvi dell’Umbria 4 (+1), Fabro 4, Giove 4, Sant’Anatolia di Narco 4, Ferentillo 3 (+1), Castel Giorgio 3, Nocera Umbra 3, Preci 3, Scheggino 3, Fratta Todina 3 (-1), Castel Ritaldi 2, Cerreto di Spoleto 2, Costacciaro 2, Ficulle 2, Monte Castello di Vibio 2, Montecchio 2, Otricoli 2, Porano 2, Sellano 2, Sigillo 2, Avigliano Umbro 1, Lisciano Niccone 1, Monteleone di Spoleto 1, Paciano 1, Fossato di Vico 1 (-3), Baschi 0, Monte Santa Maria Tiberina 0, Monteleone d’Orvieto 0, Parrano 0, Poggiodomo 0, Polino 0, Vallo di Nera 0.